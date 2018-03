Päivän lehti 23.3.2018

Folk-Joan Baez on menossa naimisiin

Folklaulaja Joan Baez, 27, menee naimisiin 22-vuotiaan David Harrisin kanssa, joka on mukana Joanin Vietnamin sodan vastaisessa kampanjassa. Joan ja David ovat parhaillaan New Yorkissa, joka on yksi pysähdyspaikka heidän kuusiviikkoisella puhematkallaan.