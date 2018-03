Päivän lehti 23.3.2018

Dubaissa kadonnut suomalaisnainen on löytynyt, vahvistaa ulkoministeriö

Dubaissa kadonneen suomalaisnaisen kerrottiin torstaina olevan matkalla Suomeen. Ulkoministeriö vahvistaa, että nainen on löytynyt. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan viranomaiset ovat keskustelleet henkilön kanssa ja etsinnät on lopetettu. Nainen on ollut myös yhteydessä omaisiinsa.