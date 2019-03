Nämä ovat Helsingin pahimmat pysäköintisakkorysät – yksi huonosti tunnettu liikennemerkki aiheuttaa paljon hämmennystä

Päivän lehti 23.3.2019

Nämä ovat Helsingin pahimmat pysäköintisakkorysät – yksi huonosti tunnettu liikennemerkki aiheuttaa paljon häm

Helsingin vuoden 2018 pysäköintivirhemaksujen lista on kiinnostavaa luettavaa. Eniten pysäköintivirhemaksuja (1 580 kappaletta) on nimittäin jaettu Mäntymäenkentällä, jonka vieressä sijaitsee Olympiastadion. Toisiksi eniten virhemaksuja (1 266 kappaletta) on jaettu osoitteessa Haartmaninkatu 4.