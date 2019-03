Päivän lehti 23.3.2019

Taloyhtiö siirsi tupakointipaikan kotini ikkunan alle – Mitä voin tehdä, kun savu leijailee sisään?

Asun vuokrayksiössä kerrostalon alimmassa kerroksessa. Talon tupakointipaikka on siirretty ikkunani alle, ja tuulettaminen on nyt mahdollista vain yöllä ja aamuisin. Olen tehnyt useita valituksia huoltoyhtiölle ja vuokranantajalle, mutta ainoa vastaus on ollut lupaus miettiä asiaa.