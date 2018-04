Päivän lehti 23.4.2018

Apotin käytettävyys on alan huippua

Timo Jokela ihmetteli (HS Mielipide 18.4.), miksi Apotin käyttöönotto on kova ponnistus, vaikka järjestelmän pitäisi olla helppokäyttöinen. Käytettävyys on ollut Apotti-hankkeessa alusta alkaen ykkösprioriteetteja, ja siihen on panostettu kaikissa vaiheissa.