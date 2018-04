Kevään pirteä uintitähti ja ennätysten rikkoja Mimosa Jallow malttaa myös levätä: ”Ei tarvitse tehdä aina sata lasissa”

Päivän lehti 23.4.2018

Kevään pirteä uintitähti ja ennätysten rikkoja Mimosa Jallow malttaa myös levätä: ”Ei tarvitse tehdä aina sata

Jyväskylä Mimosa Jallow’n iloinen naama pilkistää vedestä Jyväskylän uimahallissa. Tänä keväänä ennätyksiään jälleen kohentanut huippu-uimari on noussut haukkaamaan happea altaan reunalle. Takana on puolentoista tunnin aamuharjoitus ja samanpituinen allastreeni on edessä vielä illan suussa.