Päivän lehti 23.8.2019

Kävelijät ja pyöräilijät saavat Lauttasaaren sillalla keväällä lisää tilaa

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus Lauttasaaren sillalla on aiheuttanut huolta (HS Mielipide 20.8.). Kävelyn ja pyöräilyn väylä sillalla on nyt 2,7 metriä leveä, ja autokaistoille on käytössä kolmen metrin kaista kumpaankin suuntaan. Myös autokaistojen leveydestä on jo tingitty.