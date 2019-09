Päivän lehti 23.9.2019

Lääkäreille lisää tietoa tinnituksesta

Paavo Manninen kirjoitti (HS Mielipide 21.9.) tinnituksesta eli korvan soinnista. Sen syytä on tutkittu intensiivisesti monissakin kansainvälisissä keskuksissa. Nykykäsitys on, että tinnitus ei suinkaan ole yksi tauti. Se on oire, joka puhkeaa eri ihmisillä eri syistä.