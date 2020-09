Päivän lehti 23.9.2020

Tiistain tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Am. jalkapallo NFL: New Orleans–Las Vegas 24–34. Jääkiekko NHL: Loppuottelusarjan toinen ottelu: Tampa Bay–Dallas 3–2 (3–0, 0–1, 0–1) Ottelusarja on tasoissa 1–1-lukemin. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa. KHL: Automobilist Jekaterinburg–Vitjaz ja.