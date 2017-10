Päivän lehti 23.10.2017

Voimatoimien uhka kasvaa Kataloniassa

Etukäteen arvioitiin yleisesti, että Espanjan pääministeri Mariano ­Rajoy olisi ilmoittanut lauantaina melko suppeista toimista Kata­lonian itsenäisyyshankkeen pysäyttämiseksi. Antaessaan tukensa konservatiivihallituksen toimille Kataloniassa, oppositiossa olevat sosialistit korostivat perustuslain 155 artiklan mahdollistamien poikkeustoimien valikoivaa käyttöä.Espanjan hallituksen hyväksymät ja senaatin virallista vahvistusta odottavat poikkeustoimet ovat kuitenkin erittäin kattavia. Niiden toimeenpaneminen ilman voimatoimia vaatii suurempaa taitoa ja viisautta kuin mitä kumpikaan kriisin osapuoli on osoittanut tähän mennessä.Rajoyn luettelemat toimet tarkoittavat Katalonian aluehallinnon avainhenkilöiden syrjäyttämisen lisäksi käytännössä Espanjan hallitukselle mahdollisuutta puuttua ­mihin tahansa julkisen vallan toimintaan Kataloniassa, mikäli se arvioidaan poikkeustoimien tavoitteiden vastaiseksi. Aluevaalit häämöttävät vasta puolen vuoden päässä, ja holhoustoimet voivat jatkua siihen asti.Katalonian aluehallinnon reaktiot Rajoyn Madridissa ilmoittamiin toimiin olivat ­sävyltään yhtä tiukkoja. Aluehallitus aikoo selvästi yrittää olla piittaamatta lakkauttamistaan koskevista tiedoista. Aluejohtaja Carles Puigdemont kertoi aikovansa kutsua alueparlamentin koolle päättämään jatkotoimista.ommentoidessaan Espanjan hallituksen toimia myöhään lauantaina Puigdemont ei kertaakaan maininnut nimeltä Katalonian yksipuolista itsenäisyys­julistusta, jonka nopeaa vahvistamista parlamentin äänestyksellä tiukan linjan itsenäisyysryhmät vaativat. Puigdemont lykkäsi toissa viikolla itsenäisyys­julistuksen voimaantuloa, ja nyt se on hänen viimeinen pelimerkkinsä.Taustaltaan hyvin erilaisten itsenäisyysmielisten puolueiden enemmistö parlamentissa ei ainakaan vielä ole hajoamassa. Ryhmästä pitäisi loikata viisi edustajaa, jotta se menettäisi enemmistönsä 135 paikkaisessa alueparlamentissa.Ajatus tilanteen purkamisesta omalla ilmoituk­sella ennenaikaisista vaaleista ei saanut riittävää kannatusta itsenäisyysrintaman piirissä, kertoi ­Barcelonassa ilmestyvä lehti La Vanguardia, joka on Espanjan tiedotusvälineistä ehkä parhaiten säi­lyttänyt objektiivisuutensa Katalonian itsenäisyyshankkeen uutisoinnissa.Vaalituloksen suunnasta ei olisi mitään takeita alueella, jonka melko vauraan väestön valtaosa ei ollut varautunut näin pitkälle kärjistyvään vastakkainasetteluun.oikkeustoimien hyväksyttäminen Espanjan parlamentin ylähuoneessa eli senaatissa antaa Katalonian kriisissä lisäajan perjantaihin asti, mutta se ei ole samanlaista taktikointia kuin kahden viime viikon erinäiset takarajat ovat olleet.Senaatin hyväksyminen tarvitaan, koska Espanjan perustuslaki edellyttää ­sitä, mutta käsittelyssä noudatetaan perusteellista kaavaa myös siksi, että se on poliittisesti tarkoituksenmukaista. Päätös ei silloin ole yksin pääministerin.Senaatti järjestää hallituksen esittämistä poikkeustoimista valiokuntakuulemisen, jossa myös Puigdemontilla olisi mahdollisuus torstaina puolustautua. Olisi yllättävää, jos hän saapuisi paikalle, koska Katalonian alueen taktiikkana on yksinkertaisesti kiistää Espanjan hallituksen oikeus päättää alueeseensa kuuluvan Katalonian asioista.Senaatin on määrä hyväksyä poikkeustoimet perjantaina. Hyviä perääntymisteitä ei ole näkyvissä, joten seuraavaksi Espanjan hallituksen pitää toteuttaa Kataloniassa toimia, joita Katalonian aluehallitus ei aio totella. Voimankäytön vaara on jo suuri.