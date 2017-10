Päivän lehti 23.10.2017

Katsomuskasvatus kuuluu päiväkodissa kaikille

varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat kansalliset normiasiakirjat (Vasu 2016, Eops 2016), jotka antavat viitekehyksen myös katsomuskasvatukselle. Kentällä ja mediassa liikkuu varsin rohkeita tulkintoja siitä, ettei uskonto saa enää näkyä päiväkodeissa.Valtakunnallisten normiasiakirjojen mukaan katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset. Asiakirjat perustuvat kansainvälisiin, lapsen oikeuksia turvaaviin sopimuksiin, joissa muun muassa todetaan lapsen oikeus saada uskontoa ja katsomuksia koskevaa kasvatusta ja opetusta.käsitteellisellä uudistamisella on tavoiteltu sitä, että lapsiryhmässä kaikkia katsomuksia – uskonnollisia ja uskonnottomia – kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja tiedostettaisiin, että katsomusten maailma on moninainen. Tämä ei siis suinkaan tarkoita uskonnon poissulkemista päiväkodin arjesta ja juhlasta.Katsomuskasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan niin omia kuin toisten lasten ja ­perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä. Tämä sisältyy osana laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin, jotka tarjoavat lapsille välineitä ymmärtää ympäröivää maailmaa.Lapsia ei siis sitouteta uskomaan tai ajattelemaan tietyn uskonnon, katsomuksen tai muun ideologian mukaan.uskonnon näkymättömyydestä päiväkodin arjessa perustuu sekulaarin neutralismin harhaan – ikään kuin kasvatusta olisi mahdollista antaa arvojen kannalta ”tyhjässä tilassa”. Joulun juhliminen ilman uskonnollista merkityksenantoa jättää lapsen pimentoon siitä, mistä elementeistä ympäröivään yhteiskuntaan ja arvoihin liittyvät kulttuuriset ja historialliset sisällöt ovat rakentuneet.Katsomuskasvatusta laiminlyödään monessa päiväkodissa räikeästi: joko sitä ei anneta lainkaan tai se rajoittuu luterilaisuuteen, jolloin vähemmis­töjä ja uskonnottomia katsomuksia saatetaan toiminnassa sulkea ulos.Toisinaan katsomuskasvatus on ulkoistettu evan­kelis-luteri­laisen seurakunnan ”keikkapalveluksi”.Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt voivat edelleen toimia päiväkodin yhteistyökumppaneina, kirkot ja muut ­tilat retkikohteina ja vierailijat katsomuskasvatuksen resurssina. Pedagogisin perustein suunniteltu yhteistyö voi rikastaa kasvatustoimintaa monella tavalla. Uskonnolliset tilaisuudet, kuten joulukirkko, ovat kaikille vapaaehtoisia, ja niiden rin­nalle tulee järjestää pedagogisesti laadukasta vaihtoehtoista toimintaa.käytänteitä on syytä päivittää kohti ­aidosti kaikenlaisen moninaisuuden tunnistavaa ja tunnustavaa toimintakulttuuria. Siinä katsomuskasvatus nähdään tavoitteellisena, suunnitelmallisena sisältönä, jonka toteuttamisesta on vastuussa päiväkodin kasvatushenkilöstö.