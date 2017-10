Päivän lehti 23.10.2017

Yliopistojen tulee aktiivisesti kilpailla parhaista opiskelijoista – ei toisinpäin

Maailman

johtavat yli­opistot kilpailevat globaalisti parhaista hakijoista. Keskeinen indikaattori opiskelijoiden tasosta on opiskelijoiden lukiomenestys. He ovat useissa tapauksissa tulevia johtajia, innovoijia ja tieteen ­tekijöitä.Keskustelu suomalaisten yli­opistojen pääsykoeuudistuksesta osoittaa, ettei maamme opin­ahjoissa ymmärretä, että niiden tulee aktiivisesti kilpailla parhaista hakijoista eikä toisinpäin. Suomalaisten koulujen tulisi tehdä kaikkensa saadakseen opiskelijoikseen akateemiset huiput. Ainoa huoli ei voi olla siitä, kuinka heikosti lukiossa pärjänneille mutta muuten motivoituneille voidaan antaa uusi mahdollisuus.On hullunkurista, että Helsingin oikeustieteelliseen tiedekuntaan on työläämpää hakea kuin esimerkiksi yhdysvaltalaiseen Harvardiin. Seitsemän laudaturin ylioppilaan ei tule todistaa uudelleen akateemisia kykyjään tai motivaatiotaan. Laudaturit ja erinomainen todistuksen keskiarvo ovat jo todisteita näistä.Itse jätin aikoinaan hakematta suomalaisiin yliopistoihin, sillä pyrkiminen maailman parhaisiin kouluihin oli helpompaa. Päädyin opiskelemaan Yaleen Yhdysvaltoihin.Harvardista valmistunut ystäväni pyrki tekemään englanninkielistä maisterintutkintoa Helsingin yliopistoon, josta kuitenkin kerrottiin, ettei hänen ­tutkintonsa kelpaa todisteeksi siitä, että hän puhuu tarpeeksi hyvää englantia.Jos Suomen yliopistot eivät ala taistella parhaista ylioppilaistamme, Suomi menettää yhä useampia tulevaisuuden toivojaan ulkomaille.