Päivän lehti 23.10.2017

Fossiiliset polttoaineet ovat muinaisia maan uumeniin jääneitä hiilinieluja

Metsistä saatava polttoaine on osa parhaillaan tapahtuvaa hiilen kiertoa kasvillisuuden ja ilmakehän välillä. Lämpövoimalaitoksella on käytännössä mahdollisuus käyttää polttoaineena metsistä saatavaa polttoainetta tai fossiilista polttoainetta.



Jos käytetään fossiilisia polttoaineita, niin luonnolliseen hiilikiertoon päästetään uutta hiilidioksidia, mikä vaatii taas lisää hiilinieluja metsissä. Näin siirrämme maan alle varastoituneen hiilen ilmaan ja sieltä metsien ja merien hiilinieluihin.



On vastuutonta käyttää fossiilista polttoainetta ja vaatia, ettei kasvavaa metsää saa käyttää poltto- eikä raaka-aineena.



Anssi Kujala



Espoo