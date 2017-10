Päivän lehti 23.10.2017

Humalajuominen voi olla uhka siittiötuotannolle

Tuore tutkimus osoittaa, että länsimaisten miesten siittiöiden määrä on puolittunut vajaassa 40 vuodessa. Samaa ei ole todettu Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.



Syytä selvitellään parhaillaan. Ilmiö voi liittyä teinipoikien humalajuomiseen, joka on vakiintunut länsimaiseksi käytännöksi. Kiveksissä on entsyymi, joka muuttaa juotua alko­holia asetaldehydiksi. Asetaldehydi on myrkky, joka voi vaurioittaa kiveksiä teini-iässä, kun kivesten siittiötuotannon kehittyminen on herkässä vaiheessa. Tilanne on huolestuttava ja voi pahentua, jos limu­viinat ja väkevä olut tuodaan nuorten saataville elintarvikemyymälöihin.



Pekka Reinikainen



lääkäri, Helsinki