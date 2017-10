Suorasuu herättää vihaa ja ihastusta – Anter Yaşa on ehtinyt toimia jo kolmessa puolueessa ja lähteä niistä kaikista

Päivän lehti 23.10.2017

Suorasuu herättää vihaa ja ihastusta – Anter Yaşa on ehtinyt toimia jo kolmessa puolueessa ja lähteä niistä ka

Anter Yaşalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Anter Yaşalla

Yaşa

Poliittisesta

Yaşa

Suomen

Monet

Poliisi tutkii ”lelusalakuljettaja” Adhamin toimintaa

15. lokakuuta

Yaşan