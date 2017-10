Päivän lehti 23.10.2017

Suomessa alueelliset erot koulujen välillä kasvavat

Suomessa

Helsinkiläisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Konstit

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.

koulujen väliset erot ovat yhä pieniä, mutta erot nuorten osaamisessa kasvavat eri alueiden välillä. Esimerkiksi tuoreimmassa Pisa-tutkimuksessa pääkaupunkiseudun nuorilla on etumatkaa verrattuna Itä- ja Länsi-Suomeen.Toisaalta erot koulujen välilläkin voivat kasvaa esimerkiksi koulutusleikkausten vuoksi. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuore selvitys osoittaa, että viime hallituskauden säästöt ovat jo johtaneet eroihin siinä, miten paljon peruskoulut ja lukiot tarjoavat opetusta.Valtio maksaa kouluille erillistä tasa-arvorahaa, jonka ajatuksena on erityisesti pienentää opetusryhmiä vaikeimmilla alueilla. Tätä määrärahaa pienennettiin aiemmin, mutta ensi vuoden summa on taas nostettu 30 miljoonaan euroon.oppimistulokset ovat tosiaan kovempia kuin koko Suomen. Toisaalta pääkaupungilla on muutamia erityispiirteitä. Ensiksikin kouluverkko on jatkuvassa muutoksessa, koska kaupungin väkiluku kasvaa. Toiseksi Helsingissä on tavallisten peruskoulujen rinnalla paljon yksityiskouluja ja valtion kouluja.Kaupunginosien eriytymistä hyväosaisten ja huono-osaisten alueiksi ei ole kyetty täysin torjumaan. Koulujen väliset erot eivät silti ole Helsingissä revenneet suuriksi, mutta merkkejä vanhempien koulushoppailusta on olemassa. Kaupunki on pyrkinyt puuttumaan tähän sekä kepillä että porkkanalla.Keppi on lähikouluperiaate. Muuallekin kuin Helsingin osoittamaan kouluun voi hakea, mutta enimmäisoppilasmäärät asettavat rajat sille, kuinka moni voi päästä kouluun koulujen reviirirajojen yli. Painotettu opetus eli esimerkiksi musiikkiluokka on tästä poikkeus, mutta sitä taas on pyritty ripottelemaan tasaisesti eri puolille kaupunkia.Porkkana on Helsingin oma erityistuki köyhien alueiden kouluille. Sitä kutsuttiin aiemmin positiivisen diskriminaation määrärahaksi ja nyt myönteiseksi erityiskohteluksi. Koulu siis saa muita enemmän tukea kaupungilta, jos alueen aikuisten koulutus- tai tulotaso on alhainen tai vieraskielisiä oppilaita on paljon. Lisärahalla ostetaan lisää opettajan tai avustajan työaikaa.näyttäisivät toimivan. Aiempaa isompi osa helsinkiläisperheistä valitsee lähikoulun.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen syksyllä julkaisema tutkimus osoitti myös, että lisärahalla on vaikutusta. Tuetuista kouluista aiempaa isompi osa nuorista jatkaa opintoja heti peruskoulun jälkeen.Siksi erityiskohtelurahoja onkin luvattu tällä valtuustokaudella lisätä.