Päivän lehti 23.11.2017

Teatteri pelasti poikaviikarin – ”Minusta olisi voinut tulla keskilahjakas gangsteri”, Pertti Melasniemi sanoo

”Minusta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Melasniemi

Elokuvissa

Kokemus

Suomessa