Ulkoministeri Karja­lainen: Puhuminen Neuvostoliiton painostuksesta mieletöntä

Helsingin-Tallinnan lautasta neuvotellaan

Kertakäyttölakanalla on monta elämää

Meren älymystöstä kehitetään uudentyyppisiä kotieläimiä

Sheriffi heltyi

väitteet siitä, että Neuvostoliiton ulkopuolinen painostus olisi merkittävällä tavalla ratkaissut edellisten presidentinvaalien tuloksen, on mieletöntä puhetta, sanoi ulkoministeri Ahti Karjalainen keskiviikkona Helsingissä.Hänen käsityksensä mukaan on myös omalaatuista lähteä Suomessa siitä, että presidentiksi olisi puolueettomuuden nimessä valittava nimenomaan sellainen henkilö, johon ulkovallat eivät ole osoittaneet myönteistä eivätkä kielteistä kiinnostusta.Karjalainen huomautti, että viime aikojen ulkopoliittisessa keskustelussa on monesti kiinnitetty huomiota siihen, että ulkopoliittisen linjamme tukena pitäisi olla mahdollisimman valistunut kansalaismielipide, jota mitkään suppeat johtoryhmät tai ohimenevien vaalitaistelujen melske eivät tilapäisestikään voisi johtaa harhaan.ja Tallinnan välille avattaneen lauttayhteys.Asiasta neuvotellaan parhaillaan Moskovassa, missä suomalaista valtuuskuntaa johtaa ylijohtaja Kalervo Hentilä.Tiedossa ei ole, miten liikenne käytännössä aiotaan hoitaa ja lauttavarustamomme ovat asiassa vaiteliaita.Tietämämme mukaan suomalainen osapuoli on saanut selvityksissä sen kuvan, että lauttaliikenne on kannattava, joten kuljetuksia lautoille saadaan riittävästi.Moskovan kokous on jatkoa yhteydenpidolle Helsingissä noin kuukausi sitten, jolloin ryhmä piti viikon kestäneen kokouksen, mikä päättyi tutustumismatkaan Tallinnaan.Neuvostoliiton edustajat tutustuivat suomalaisiin lauttasatamiin Helsingissä ja Turussa ja suomalaisiin matkustaja-autolauttoihin.kesänä tuli monille tutuksi kertakäyttölakana, paperilakana tai kuitukankaasta tehty lakana, kuten materiaalia kuulemma pitäisi kutsua.Viikonloppuvieraiden lähdettyä minäkin pitelin sellaista ensi kertaa käsissäni.Vaaleanpunainen ja miellyttävän pehmeä – tuskin raaskin sitä pois heittää. Uusi ihmeellinen aine suorastaan vaati keksimään jotain muutakin käyttöä.Kesämökin primitiivisyydessä siitä sillä kertaa syntyi riepuja, jotka palvelivat niin hyvin, että olen myöhemminkin leikellyt uusista lakanoista päivä ja pyyhe pöytärättejä.Ne kestävät mainiosti pesun ja kuivahtavat nopeasti.Yhdestä kertakäyttölakanasta saa ½ tusinaa kookkaita pyyhkeitä, jolloin hinnaksi tulee noin 25 penniä.Mutta kertakäyttölakanoista on toki arvokkaampaankin käyttöön. Pöytäliinoiksi ne soveltuvat mainiosti, laskokset hiukan haalealla raudalla oikaistuina.Valkoinen pöytäliina saadaan näin pesukustannusten hinnalla!Pastellinsininen ja hento vihreä sopivat myös monenlaiseen pöydänkattoon, oikein viehkeästi niillä kattaa pikku tyttöjen syntymäpäiväpöydän, lautasliinoina jokin sievä muu sävy.Pyöreää pöytää varten lakana leikataan sopivaksi ja reuna koristetaan esim. sinikellonreunaa muistuttavin leikkauksin.Tähteeksi jääneestä paperista saa kakkuliinoja.tunnetut kotieläimet – siat, lehmät, lampaat, kanat, kissat, koirat jne – ovat olleet ihmisen kehittämiä hyötyeläimiä jo tuhansien vuosien ajan.Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti, liittyy tähän luetteloon pian uusia eläimiä.Yhdysvaltain laivasto on aloittanut uusien kotieläinten kouluttamisen ja ellei mitään odottamatonta tapahdu, delfiinit, merileijonat ja hylkeet liittyvät kotieläinkatraaseen palveluspaikkanaan meri.Kalifornian rannikolla sijaitsevalla Mugun tutkimusasemalla Yhdysvaltain laivasto kouluttaa kahta delfiiniä, kahta merileijonaa ja yhtä hyljettä palvelemaan vedenalaisina kuormajuhtina, sanansaattajina ja kotieläiminä 40 sukeltajalle, jotka lähiaikoina aloittavat kokeen tutkiakseen, miten ihminen sopeutuu elämään veden alla.Laivasto on suorittanut jo kaksi tällaista koetta, joista käytettiin nimitystä Sealab 1 ja Sealab 2.Jälkimmäisen kokeen yhteydessä sukeltajilla oli apunaan Tuffy-niminen delfiini, joka kuljetti sukelluskellon ja meren pinnan välillä sanomia sekä vähäisiä tarvikekuormia.Sugar Landin sheriffi sanoi olevansa vilpittömästi niiden ammattivarkaiden puolella, jotka murtautuivat Sugar Landin pankkiin – heillä raukoilla oli todella huono päivänsä.Varkaat olivat murtautuneet pankkiin takaovesta ja avanneet väkivalloin kaikki kassalippaat löytämättä penniäkään.Seuraavaksi he olivat ilmaporalla avanneet kassaholvin varmuusoven: ovi johtikin varastoholviin.Varastoholvista he päättivät puhkaista reiän pääholviin.Mutta saatuaan seinään niin ison aukon, että he mahtuivat siitä läpi, varkaat huomasivatkin päätyneensä kadulle pankin eteen.Sheriffi saapui paikalle samaan aikaan. (UPI)HS