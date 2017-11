Päivän lehti 23.11.2017

Torstain elokuvia

Underworld – Rise of the Lycans ★★



(USA 2009) Ihmissusien johtaja lietsoo kapinaa. Hyvät näyttelijät Michael Sheen ja Bill Nighy haaskaavat lahjojaan toimintaelokuvasarjan kolmannessa osassa. (K16) Kutonen klo 21.00



Wrecked ★★



(USA 2011) Mies tulee tajuihinsa jäätyään jumiin kolaroituun autoon keskellä metsää. Elokuva naittaa Selviytyjät-tv-sarjaa ja Haudatun kaltaisia klaustrofobialla pelaavia kauhuelokuvia. Edes karismaattinen Adrien Brody ei saa pidettyä jännärin jännitettä yllä. (K12) Frii klo 21.00



Terminator – pelastus ★★★



(USA 2009) Tieteistoimintaelokuvasarjan neljännessä osassa John Connor (Christian Bale) johtaa terminaattoreita jahtaavaa vastarintaliikettä. Ohjaaja McG on onnistunut pitämään sarjan elossa.(K16) TV5 klo 21.00



Kaksi naista ★★★★



(Italia 1960) Leski (Sophia Loren) pakenee tyttärineen (Eleonora Brown) Roomasta toisen maailmansodan pommituksia synnyinseuduilleen. Vittorio De Sican draamaklassikko perustuu Alberto Moravian vuonna 1957 ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin. Jean-Paul Belmondo tekee sivuosan pasifistina. Yhtenä teemana on naisten sodassa kokema seksuaalinen väkivalta. (K12) Teema klo 21.00