Päivän lehti 23.11.2017

Suomen häviöön saattoi olla kiusallinen syy

Savon Sanomien

Etelä-Suomen Sanomat:

Ilkka

Karjalainen:

mukaan Helsinki jäi odotetusti häntäpään sijoille äänestyksessä EU:n lääkeviraston EMA:n ­uudesta kotikaupungista.”EMA-haku osoitti, että Helsinki ja Suomi näyttävät pieniltä ja syrjäisiltä Euroopan metropoleista katsottuna. Sisäisen selvityksen mukaan EMA:n työntekijöistä yli 70 prosenttia olisi harkinnut eroa, jos virasto olisi siirretty Helsinkiin.””EMA:n työntekijöiden muuttonihkeydessä oli yhtäläisyyksiä helsinkiläisten asenteeseen Kuopiossa sijaitsevaa Fi­meaa kohtaan. Tämä ei silti ratkaissut valintaa jäsenmaiden kesken. Äänestystapa vaikutti siihen, että prosessista tuli poliittinen ja lobbaukselle altis.””Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mielestä lääkevirastokampanjan suurin oppi oli, kuinka huonosti Helsinki ja Suomi Euroopassa edelleen tunnetaan.””Jos kyse on tietämättömyydestä kumpuavista ennakkoluuloista, lobbareilla ja muilla markkinamiehillä on paljon tehtävää. Toki totuus voi olla paljon kiusallisempi. Entä jos huono suosio johtuukin siitä, että muualla ollaan yllättävän hyvin selvillä Helsingin ja Suomen perimmäisistä ominaisuuksista, kun niitä eurooppalaisittain vertaillaan? Siinä tapauksessa lobbareiden urakka maineemme parantamiseksi voi olla ylivoimaisen vaikea.”kirjoittaa Pisa-tutkimuksesta, joka osoittaa Suomen 15-vuotiaiden olevan Euroopan kärkeä yhteistoimintaa vaativassa ongelmanratkaisussa mutta poikien ja tyttöjen välisen eron olevan suuri.”Koulutusjärjestelmämme on kadottamassa otteensa poikiin. Se taitaa olla fakta, joka ei selittelyillä muuksi muutu. Poikien opetukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos halutaan heille tasa-arvoa.””Vuorovaikutustaitoja ei vahvisteta sillä, että lisätään opettaja–oppilas-vuorovaikutusta. Pedagogisia mene­telmiä tulisi rakentaa aiempaa enemmän oppilaiden keskinäisen yhteistyön ­varaan. Oppilaissa itsessään oleva ­kokemus, tieto ja taito olisi jalostettava yhteiseksi hyödyksi.””Päinvastoin kuin pojille, tytöille peruskoulu sopii mainiosti. Tytöt saavat hyviä numeroita, he ovat iloisia oppijoita ja etenevät oppipolulla pitkälle. Koska tytöt viihtyvät koulussa, heidän joukostaan nousevat seuraavan polven opettajat.””Kaikkialla kouluun pantiin ensin pojat. Kuinka poikakoulujen perinteelle kehit­tyneestä koululaitoksesta tulikin tyttöjen koulu?””Vai onko kyse vain siitä, että tytöt ovat aina joutuneet sopeutumaan – eikä vain koulussa? Tytöt osaavat elää reunaehtojen mukaan vaatimatta enempää. Tähänkö tyssää sitten lopulta tyttöjen menestys, kun ratkaistaan parhaiten palkatut ja vaikutusvaltaisimmat työ­paikat?”