Urheilutuloksia, rahapelejä ja torstain tv-urheilun vinkit

Curling

Jalkapallo

Jääkiekko

Jääpallo

Koripallo

Paini

Salibandy

Raviurheilu

Tv-urheilua

Rahapelejä

, Sveitsi:EM-kilpailut, B-sarja:Miehet: Suomi–Latvia 7–6.Tilanne: Espanja, Suomi ja Israel 5 voittoa–1 tappio, Latvia 4–2, Englanti ja Unkari 2–4, Belgia 1–5, Viro 0–6.Suomi on varmistanut jatkopaikkansa.Suomen seuraava ottelu: 23.11. Israel–Suomi.Naiset: Espanja–Suomi 6–9.Tilanne: Norja 7–1, Latvia 6–2, Viro 5–2, Suomi 5–3, Englanti, Espanja, Hollanti ja Puola 3–5, Liettua 2–5, Valko-Venäjä 2–6.Suomi on varmistanut jatkopaikkansa.liiga, lohkovaiheen 5. kierrosta:E-lohko:Spartak Moskova, Venäjä–Maribor, Slovenia 1–1 (0–0)Sevilla, Espanja–Liverpool, Englanti 3–3 (0–3)2. Roberto Firmino 0–1, 22. Sadio Mané 0–2, 30. Firmino 0–3, 51. Wissam Ben Yedder 1–3, 60. Ben Yedder rp. 2–3, 90. Guido Pizarro 3–3.F-lohko:Manchester City, Englanti–Feyenoord, Hollanti 1–0 (0–0)88. Raheem Sterling 1–0.Napoli, Italia–Shahtar Donetsk, Ukraina 3–0 (0–0)56. Lorenzo Insigne 1–0, 81. Piotr Zielinski 2–0, 83. Dries Mertens 3–0.G-lohko:Besiktas, Turkki–Porto, Portugali 1–1 .Monaco–Leipzig, Saksa 1–4 (1–4)6. oma maali 0–1, 9. Timo Werner 0–2, 31. Timo Werner rp. 0–3, 43. Radamel Falcao 1–3, 45. Naby Keita 1–4.H-lohko:Apoel Nikosia, Kypros–Real Madrid, Espanja 0–6 (0–4)23. Luka Modric 0–1, 39. Karim Benzema 0–2, 41. Nacho Fernandez 0–3, 45. Karim Benzema 0–4, 49. Cristiano Ronaldo 0–5, 54. Ronaldo 0–6.Dortmund, Saksa–Tottenham, Englanti 1–2 (1–0)31. Pierre-Emerick Aubameyang 1–0, 49. Harry Kane 1–1, 76. Son Heung-min 1–2.A-lohko: TsSKA Moskova, Venäjä–Benfica, Portugali 2–0 (1–0)C-lohko: Karabah, Azerbaidzhan–Chelsea, Englanti 0–4 (0–2)MLS:Välierien 1. ottelut: Houston–Seattle 0–2, Columbus–Toronto 0–0 (C: Jukka Raitala 90 min).Philadelphia–Vancouver 2–5P: Valtteri Filppula 0+1.St. Louis–Edmonton 8–3 (2–0, 2–0, 4–3)Dallas–Montreal 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)D: Esa Lindell 0+1.Amur–Lokomotiv 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)A: Juha Metsola 51/52.Sibir–Barys 6–4 (3–2, 0–2, 3–0)S: Jonas Enlund 0+3.Salavat–Ak Bars 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)Neftehimik–Metallurg Mg 5–2Jokerit–Avangard 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)Jokerien maalit: Peter Regin, Antti Pihlström, Olli Palola, maalivahti Ryan Zapolski torjui nollapelin.TsSKA–HK Sotshi 6–3 (3–1, 2–1, 1–1)HKS: Jyrki Jokipakka 0+1.LeKi–Hermes ja. 3–2, RoKi–KeuPa HT ja. 3–2, Jokipojat–Peliitat 1–2.Kampparit–Veiterä 4–8 (1–5)Botnia–Narukerä 1–8 (0–5)LA Lakers–Chicago 103–94 (LA: Kyle Kuzma 22/3, Kentavious Caldwell-Pope 21/8, Brandon Ingram 17/5, C: Denzel Valentine 17/9, Antonio Blakeney 15/2, Robin Lopez 14/3, Lauri Markkanen 13/14)Korisliiga:Forssan Alku–Äänekosken Huima 102–74 (48–37)Kouvottaret–Hyvinkään Ponteva 73–81 (45–44).Seuraavat ottelut: 23.11. Helmi Basket–Espoo Basket Team., Puola:Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut:59 kg, 1. kierrosta: Sakit Gulijev Azerbaidzhan–Lauri Mähönen Suomi 5–0.66 kg, 1. kierrosta:: Shmagi Bolkvadze Georgia–Rami Syrjä Suomi 4–2.Syrjä kohtaa keräilyerissä Kiinan Gaoquan Zhangin.Salibandyliiga:SB Welhot–Koovee 6–5 (1–3, 3–1, 2–1)Toto65-lähdöt:4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Grainfield Oliver/Jukka Torvinen 15,2a (2,23), 2) Robin Roof* 15,4a (3,67).3) Laurila's Denethor 15,5a (8,21).4) Victory Pilot 15,6a (20,89).poissa: 4. Toto (3-6-1): 2,23 1,37-1,47-1,41 4,95.5. lähtö, Toto65-2, sh 1609 m: 1) Vinksa/Tapio Perttunen 25,6a (3,47), 2) Joivaus 25,9a (3,72).3) Meno-Miina 25,9a (8,28).4) Mikori 26,1a (12,19).poissa: 1. Toto (8-2-4): 3,47 1,49-1,40-1,98 6,54.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Grainfield Fanny/Mika Forss 16,2a (6,76), 2) Indyana Poliss 16,4a (46,69).3) Dream Step Wili 16,4a (40,46).4) Touched By Love 16,5a (7,8). Toto (4-12-5): 6,76 3,01-7,64-9,78 179,33. Toto4 voitto-osuus: 8,40.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Mercedes Benz/Veho Ohjastajaottelu, 1. osalähtö: 1) Stonecapes Poe/Jukka Torvinen 16,8a (1,73), 2) Nelilyn North Wind 16,9a (45,38).3) Black Ice Boost 16,9a (5,47).4) Allis Charmant 17,1a (20,59). Toto (2-6-1): 1,73 1,20-2,23-1,21 21,87. Toto4 voitto-osuus: 9,30. Troikka: 78,84.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Tammalähtö: 1) Twilight Vixi/Jukka Torvinen 16,1a (3,62), 2) Heidi Ale 16,5a x (2,45).3) M.T.Lara Croft* 16,6a (8,73).4) April Sisu* 16,7a (15,07). Toto (5-6-3): 3,62 1,25-1,17-1,16 4,42. Toto4 voitto-osuus: 16,509. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Al E.Gador Zet/Erkki-Pekka Mäkinen 16,0a x (5,91), 2) Rafa Parera 16,0a (1,77).3) Krampus 16,1a (8,74).4) An-Alfa Centauri 16,1a (41,82).poissa: 3, 12. Toto (5-7-6): 5,91 1,84-1,17-1,61 4,83. Toto4 voitto-osuus: 43,80. Troikka: 59,73. Päivän Duo: 5-5, kerroin: 16,95.20.00 Eurooppa-liiga: FC Köln-Arsenal18.30 Liiga: KooKoo-KalPa22.05 Eurooppa-liiga: Milan-Austria19.00 Ravit: Toto4, Lahti20.00 SHL: Skellefteå-Luulaja10.00 Curlingin EM (M): Ruotsi-Sveitsi15.00 ja 20.45 Snooker: Northern Ireland Open20.00 Curlingin EM (M): Välierä23.30 NFL: Dallas-LA Chargers22.00 Koripallon Euroliiga: Barcelona-Maccabi Tel Aviv03.30 NFL: Washington-NY Giants19.30 NFL: Detroit-Minnesota04.30 European Tour: Hong KongKeno 47/17Päiväarvonta: 3, 4, 5, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 29, 32, 39, 41, 42, 52, 56, 61, 64, 65, 67. Kunkkunumero: 26.Ilta-arvonta: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 35, 36, 53, 55, 57, 59, 60, 67. Kunkkunumero: 67