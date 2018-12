Cannes-voittaja Hymyilevä mies on suomalaisen elokuvan käännekohta, ja siinä suurin kaikista on rakkaus Juho Kuosmasen Hymyilevä mies -elokuvassa nyrkkeilijä Olli Mäki häviää elämänsä isoimman ottelun, mutta päivä on hänelle silti onnellinen.