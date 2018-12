Päivän lehti 23.12.2018

Metsä on lasten maailma

Espoon Karhusaareen suunnitellaan lastenkulttuurin suurhanketta (HS Kaupunki 14.12.). Hankkeen sijainti on herättänyt keskustelua, sillä alueella on muun muassa suojeltuja rakennuksia ja se on tärkeä lähiluontokohde monille espoolaisille. Alueelle tavoitellaan 600 000 vuosittaista kävijää.