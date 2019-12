Päivän lehti 23.12.2019

Idän Las Palmas

Alkutalven pimeyteen voi hakea piristystä Itäkeskuksen uimahallista, joka on muutettu tunnelmaltaan trooppiseksi. Uimahallissa on kuumaa ja kosteaa. Kaikkien altaiden lämpötila on lähes 30, ja ilma on lämmitetty yli 30 asteeseen. Lomatunnelmiin pääsee entistä lähempänä kotia ja edullisemmin.