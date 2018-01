Pukeutuuko Meghan-morsio valkoiseen, ja laulaako Elton John? Kevään kuninkaalliset häät ja vauvat ovat briteille syy vedonlyöntiin

Päivän lehti 24.1.2018

Pukeutuuko Meghan-morsio valkoiseen, ja laulaako Elton John? Kevään kuninkaalliset häät ja vauvat ovat briteil

Lontoo Jos brittiläisiin vedonlyöjiin on uskomista, Cambridgen herttuaparille keväällä syntyvä kolmas lapsi on tyttö. Peräti 67 prosenttia veikkaa tyttövauvan puolesta. Prinsessan nimeksi vedonlyöjien suosikki on Alice. Mutta jos tulokas on sittenkin poika, suosikkinimi on Arthur.