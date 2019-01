”Raivoavien teinien asiantuntija” Anne-Mari Jääskinen kertoo, miten arjen taisteluista selvitään – Ja miten se auttaa lapsia myös tulevaisuudessa

Päivän lehti 24.1.2019

”Raivoavien teinien asiantuntija” Anne-Mari Jääskinen kertoo, miten arjen taisteluista selvitään – Ja miten se

Murrosikä on myrskyisää aikaa. Hormonit saavat nuoren tunteet käymään ylikierroksilla, mikä puolestaan voi kiristää vanhempien hermoja ja kodin tunnelmaa. ”Kun lapsi on 9–10-vuotias, hän on aika ihanassa iässä. Se on vanhemmille vähän kuin suvantovaihe.