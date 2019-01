Brexit voi aiheuttaa kevään eurovaaleissa ennennäkemättömän sotkun – ”Helvetillinen vyyhti”, kuvaa suomalainen europarlamentaarikko

Päivän lehti 24.1.2019

Brexit voi aiheuttaa kevään eurovaaleissa ennennäkemättömän sotkun – ”Helvetillinen vyyhti”, kuvaa suomalainen

Bryssel ”Helvetillinen vyyhti.” Näin kuvaa ruotsalaisen kansanpuolueen europarlamentaarikko Nils Torvalds vaalikevättä brysseliläisessä ravintolassa. Vieraana on joukko suomalaisia EU-toimittajia, ja ensimmäinen kysymys on tietysti Britannian EU-ero eli brexit. Vuosi on alkanut sumussa.