Päivän lehti 24.2.2018

Keskuspuistoon ei saa rakentaa

Helsingin kaupungin on syytä jättää valittamatta hallinto-oikeuden päätöksestä kumota yleiskaavassa Keskuspuistoon esitetty rakentaminen. Keskuspuisto on helsinkiläisille rakas. Se on tärkeä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta ja pitää yllä helsinkiläisten terveyttä ja kaupungin viihtyisyyttä.