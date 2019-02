Päivän lehti 24.2.2019

Olisiko tässä ratkaisu lisätä aurinkovoiman houkuttelevuutta?

Nykyisin aurinkokennojen hankkiminen kotitalouksille on enemmän ekoteko kuin tuottava sijoitus. Tärkeimpänä syynä on pientuottajalle epäedullinen laskutustapa. Ostettu sähkö on yli kaksi kertaa kalliimpaa kuin myynnistä saatu tuotto. Toinen ongelma on puhtaasti tekninen.