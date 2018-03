Päivän lehti 24.3.2018

Helena Sinervon hillitty havainnointi luo yleislyyrisiä säkeitä

Runot Helena Sinervo: Merveli. WSOY. 74 s. Suomalaisessa runoudessa on tapahtunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana paljon. On syntynyt uudenlaisia kirjoittamisen, kustantamisen ja julkaisemisen tapoja ja tyylejä, on leikitelty muotokokeiluilla ja monitaiteisuudella.