Päivän lehti 24.3.2019

Levottomat lapsiryhmät vievät lukurauhan

Keskustakirjasto Oodi on hyvällä paikalla ja yleisesti muutenkin miellyttävä. Muutaman käyntini jälkeen lehtien lukutilasta on minulle kuitenkin jäänyt epämiellyttävä olo. Lukutila on sijoitettu erittäin rauhattomalle ja meluisalle alueelle.