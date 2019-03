Päivän lehti 24.3.2019

Lännen Media: Perheministeri Annika Saarikko odottaa lasta

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) on raskaana, kertoo Lännen Media. Lapsen syntymän laskettu aika on syyskuun puolivälin tienoilla. Saarikko kertoo Lännen Medialle päättäneensä kertoa perheuutisesta julkisuuteen, koska se on hänen mielestään äänestäjiä kohtaan rehellistä.