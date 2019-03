”Näillä nuorilla itselläänhän on ihan hirveä halu kotoutua” – 18-vuotissyntymäpäivä muuttaa ratkaisevasti alaikäisenä yksin tulleen turvapaikanhakijan asemaa Suurin osa vuonna 2015 Suomeen alaikäisinä ilman huoltajaa tulleista turvapaikanhakijoista on nyt tullut täysi-ikäiseksi. Yksi heistä on afganistanilainen Mosi Herati, joka haluaa perustaa Suomeen oman yrityksen ja ajaa rauhan asiaa.