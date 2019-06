Päivän lehti 24.6.2019

Ihminen grillasi maalaiskiaiset sukupuuttoon – jäljelle jäi puissa roikkuvia oloneuvoksia

Lomalla on aika laiskistua. Jokin raja on silti hyvä pitää, ettei ala kasvaa levää ja elättää karvoissaan symbioottista hyönteisekosysteemiä. Laiskiaisen tasolle vajonnut ihminen on pian jo viranomaisten aktivointitoimien ulottumattomissa. Laiskiainen on kyllä hieno eläin.