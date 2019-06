Päivän lehti 24.6.2019

Kemialliset makuaineet voivat vahingoittaa sikiötä

1969 kesäkuussa: ”Useiden tavalliseen ruokaan lisättävien kemiallisten makuaineiden on havaittu aiheuttavan aivovaurioita hiirille ja on mahdollista, että niiden käytöstä on seurauksia myös ihmisille”, kertoi eräs psykiatri St. Louisissa.