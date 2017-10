Päivän lehti 24.10.2017

Kymmenottelu-teos on novellikokoelma

Sunnuntaina 22. lokakuuta sivulla C 3 kerrottiin, että Jussi Seppäsen Kymmenottelu-teos on romaani. Se on novellikokoelma. Jutussa mainittu kirjailija Kitti on etunimeltään Henni, ei Henna.