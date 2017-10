Päivän lehti 24.10.2017

Tiistain elokuvia

(Suomi 1940) Lapsettomuudesta kärsivän vaimon (Kaisu Leppänen) uskollisuutta koetellaan. Jorma Nortimon draama perustuu Helvi Hämäläisen vuonna 1937 ilmestyneeseen romaaniin Tyhjä syli. (K7) TV1 klo 13.10(USA 2005) Poikamies (Steve Carell) ponnistelee eroon poikuudestaan. Ohjaaja Judd Apatow’lle leimallinen tyyli oli jo esikoiskomediassa kohdillaan. (K16) TV5 klo 21.00(USA 2011) Bestis (Seth Rogen) tukee syöpäsairasta kamuaan, jonka mahdollisuudet selviytyä ovat fifty-fifty. Jonathan Levinen äijäilykomedia perustuu löyhästi käsikirjoittaja Will Reiserin omiin kokemuksiin. (K12) Hero klo 21.00(Suomi 1990) Elämä potkii päähän tulitikkutehtaassa työskentelevää Iris Rukkaa. Kati Outinen heittäytyy myrkylliseksi draamassa, joka on Aki Kaurismäen työläistrilogian kolmas osa. (K12) Teema klo 21.55(USA 2008) Mike Myers ja Verne Troyer toistavat Austin Powers -leffoista tuttuja maneerejaan komediassa, jossa intialainen self help -guru valloittaa Yhdysvallat. (K12) Fox klo 22.00(Suomi 2008) Veljekset (Ville Virtanen ja Tommi Eronen) merkitsevät pitkän vihan jälkeen Ruotsin ja Venäjän rajaa. He saapuvat pieneen kylään, jonka saunaa on pidetty pyhänä paikkana. AJ Annilan ohjaama ja Iiro Küttnerin käsikirjoittama kauhuelokuva ansaitsee eniten kiitosta Henri Blombergin kuvauksesta. (K16) TV2 klo 23.25