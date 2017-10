Päivän lehti 24.10.2017

Kiivasta unissasaarnaajan tekstiä – Jouko Turkan viimeiset kirjoitukset päättävät yhden aikakauden ja puhetava

Yksilöllisyyden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jouko Turkan

Kirjoittaja

Oikeastaan