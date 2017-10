Päivän lehti 24.10.2017

Selinin darwinismi kelpaa varmaan Wahlroosillekin

Ilta-Sanomat

Hämeen Sanomat

Turun Sanomat

toteaa Palvelualojen ammattiliiton Pamin puheenjohtajan Ann Selinin puhuneen asiaa, kun hän vaati Helsingin Sanomissa (21.10.) palkkojen nostamista, vaikka firmoja kaatuisi.”Selinin näkemys on darwinistinen – sikäli, kun biologian oppeja voi työmarkkinapolitiikassa soveltaa. Epäilemättä tämän oppikirjaviisauden allekirjoittaa myös kovin suomalaiskapitalisti Björn Wahlroos, sillä Selin puhuu asiaa – sillä edellytyksellä, ettei palkankorotusvaatimuksissa mennä kohtuuttomuuksiin.””Kannattavuuden partaalla hoippuvien yritysten ei kannata haaveilla, että paikallinen sopiminenkaan voisi rakentua palkkojen jäädyttämisen tai alentamisen varaan pysyvästi.”pitää metsäalan työmarkkinajärjestöjen välistä nokittelua esimerkkinä siitä, että neuvottelukulttuurissa on 1960-lukulaisia piirteitä.”Epäluottamus ja kyräily kuvaavat kohtalaisen hyvin asennetta.””Mitä tällaisella nokittelulla voitetaan? Ei mitään, mutta hävittävää on paljon. Luottamuspääoma hiipuu niin, että vastapuolen jokaista ehdotusta epäillään ja jokainen yksittäinen asia kirjataan sopimukseen, jottei tulkinnanvaraa jäisi.””Tyyli, mitä nyt on metsäteollisuudessa nähty, ei edistä vuoropuhelua siitä, miten paikallisessa sopimisessa voitaisiin edetä. Jatkuva vuoropuhelu on kuitenkin ainoa tie ratkaista yritys- ja alakohtaisia ongelmia. Vuoropuhelu auttaisi niin ikään työvoiman ja työajan paremmassa kohtaamisessa.””Yksi askel eteenpäin olisi se, että työntekijäpuolen edustaja saataisiin yrityksen päättäviin elimiin, esimerkiksi hallituksen ja johtoryhmiin. Näin syntyisi jatkuva vuoropuhelu, ja yrityksen johto saisi päivitettyjä näkemyksiä työntekijäpuolelta. Mitä enemmän istutaan yhteisissä pöydissä, kuunnellaan aidosti toisten mielipiteitä, sen vähemmän syntyy ennakkoluuloja.”pohtii, miten huonosta satokaudesta kärsineitä viljelijöitä pitäisi tukea.”Hallitus päätti viime viikolla varata lisäbudjettiin 25 miljoonaa euroa maa­tilojen ahdinkoa helpottamaan. Varat on tarkoitus osoittaa viljelijöille energia­verotuksen palautuksina.””Järjestelyä ei pidä verrata takavuosien katokorvauksiin. Satovahinkokorvaukset meillä lopetettiin toissa vuoden jälkeen, eikä niihin enää ole paluuta.””Ministeriö ei ole kertonut, miten palautuksia lisätään. Niitä eivät saa isännät, jotka ovat kaukaa viisaasti muuttaneet kuivurinsa hakkeella lämmitettäväksi.””Tasapuolista ja oikeudenmukaista järjestelmää auttaa maatiloja satovahinkojen aiheuttamissa taloudellisissa vaikeuksissa on mahdotonta löytää. Lisä­vaikeus on siinä, että tilojen tukemiselle on saatava EU:n komission hyväksyntä.”