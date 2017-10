Usea suomalaisyritys harkitsee yhteistyön lopettamista uusnatsien kanssa toimineen Juha Kärkkäisen tavarataloissa

Päivän lehti 24.10.2017

Usea suomalaisyritys harkitsee yhteistyön lopettamista uusnatsien kanssa toimineen Juha Kärkkäisen tavarataloi

”Fazer

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Artikkelin

Kärkkäisen

Tekstiilialan

Myös

Liikemies