Päivän lehti 24.10.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Formula 1

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Golf

Jalkapallo

Jousiammunta

Jääkiekko

Koripallo

Tennis

Rahapelit

TV-urheilu

1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.33.50,993, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 10,143 sekuntia, 3) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –15,779, 4) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –16,768, 5) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –34,967, 6) Esteban Ocon Ranska, Force India –1.30,980, 7) Carlos Sainz jr. Espanja, Renault –1.32,944, 8) Sergio Perez Meksiko, Force India –1 kierros, 9) Felipe Massa Braslilia, Williams –1 kierros, 10) Daniil Kvjat Venäjä, Toro Rosso –1 kierros,11) Lance Stroll Kanada, Williams –1 kierros, 12) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –1 kierros, 13) Brendon Hartley Uusi-Seelanti Toro Rosso –1 kierros, 14) Romain Grosjean Ranska, Haas –1 kierros, 15) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –1 kierros, 16) Kevin Magnussen Tanska, Haas –1 kierros.1) Hamilton 331, 2) Vettel 265, 3) Bottas 244, 4) Ricciardo 192, 5) Räikkönen 160, 6) Verstappen 126, 7) Perez 86, 8) Ocon 73, 9) Sainz Jr. 54, 10) Massa 36, 11) Hülkenberg 34, 12) Stroll 32, 13) Grosjean 28, 14) Magnussen 15, 15) Vandoorne 13, 16) Alonso 10, 17) Jolyon Palmer Britannia, Renault 8, 18) Pascal Wehrlein Saksa 5, 19) Kvjat 4.1) Mercedes 575 (varmisti mestaruuden), 2) Ferrari 428, 3) Red Bull 315, 4) Force India 159, 5) Williams 68, 6) Toro Rosso 53, 7) Renault 48, 8) Haas 43, 9) McLaren 23, 10) Sauber 5.Seuraava kilpailu on Meksikossa 29.10.Tilanne 72/72 reiän jälkeen, par 72:276 lyöntiä (12 alle parin): Georgia Hall Englanti 71+68+69+68,278 (–10): Csicsi Rozsa Unkari 67+68+72+71,279 (–9): Meghan MacLaren Englanti 72+69+70+68, Gabriella Then USA 73+67+69+70,297 (+9): Noora Tamminen 73+75+74+75 (jaettu 90:s),298 (+10): Emily Penttilä 75+73+75+75 (jaettu 101:s),300 (+12): Minea Blomqvist-Kakko 75+80+73+72 (jaettu 116:s),304 (+16): Matilda Castren 80+73+76+75 (jaettu 146:s).Suomalaiset eivät päässeet LPGA:n karsintafinaaliin.Israel–Espanja 0–6 (0–2)Tähtäinjousi: 1) Ksenia Perova Venäjä, 2) Hye Jin Chang Etelä-Korea, 3) Ya-Ting Tan Taiwan,... 17) Taru Kuoppa Suomi.Taljajousi: 1) Yun Soo Song Etelä-Korea, 2) Yesim Bostan Turkki, 3) Kristina Heigenhauset Saksa.Tähtäinjousi: 1) Dong Hyun Im Etelä-Korea, 2) Chung-Heng Wei Taiwan, 3) Steve Wijler Hollanti,... 57) Antti Tekoniemi Suomi ja Tero Pyylampi Suomi.Taljajousi: 1) Sebastien Peineau Ranska, 2) Stephan Hansen Tanska, 3) Braden Gellenthien USA.Kunlun–Admiral vl. 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)Jokerit–Lokomotiv 3–4 (1–3, 2–1, 0–0)J: Nicklas Jensen 1+0, John Norman 1+0, Eeli Tolvanen 1+0, Sami Lepistö 0+2, Olli Palola 0+1, Matt Gilroy 0+1, Ryan Zapolski 19 torjuntaa. L: Petri Kontiola 1+1.Torpedo–Avangard 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)Severstal–Jugra 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)Detroit–Vancouver 1–4 (1–1, 0–3, 0–0)Brooklyn–Atlanta 116–104, Oklahoma City–Minnesota 113–115, LA Lakers–New Orleans 112–119.Marcus Daniell Uusi-Seelanti/Dominic Inglot Britannia–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 7–6 (7–5), 6–3.Daniell/Inglot pääsi turnauksen pääsarjaan karsintojen kautta.Myöhäisillan arvontaOikeat numerot: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 33, 36, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 60, 70Kunkkunumero: 45PäiväarvontaOikeat numerot: 1, 5, 11, 17, 20, 23, 24, 26, 32, 43, 46, 50, 51, 53, 56, 61, 62, 63, 66, 70Kunkkunumero: 53Oikeat numerot: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 26, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 48, 52, 56, 60, 69, 70Kunkkunumero: 5Oikeat numerot: 3, 10, 14, 21, 23, 27, 33, 34, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 63, 69, 70Kunkkunumero: 33Oikeat numerot: 12, 13, 17, 26, 27, 29, 32Lisänumero: 35. Tuplausnumero: 27Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 3 kpl voitto-osuus 74 371,60 e, 6 oikein 2 293,50 e, 5 oikein 53,10 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 eTuplaus-voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 148 743,20 e, 6 oikein 4 587,00 e, 5 oikein 106,20 e, 4 oikein 20,00 e, 3+1 oikein 4,00 e, 3 oikein 2,00 eLauantai 21. 10.Jokerinumero: 0 7 9 1 8 6 7Voitonjako:7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 000 000,00 e, 6 oikein 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako:7 oikein 1 kpl voitto-osuus 2 000 000,00 e, 6 oikein 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e18.30 Liiga: Pelicans-Ässät19.00 Ravit: Toto5, Tampere16.00 Tennis: ATP 500, Basel21.30 Ratapyöräily: Six Day Series, Lontoo19.30 Saksan cup: Leverkusen-Union Berlin21.45 Englannin liigacup: Swansea-Man Utd21.45 Jalkapallo: Ottelu avoin22.00 Koripallon Euroliiga: Barcelona-Zalgiris Kaunas03.05 NHL: Minnesota-Vancouver04.05 NHL: Colorado-Dallas02.05 NHL: Carolina-Tampa Bay05.05 NHL: Vegas-Chicago02.05 NHL: Pittsburgh-Edmonton05.05 NHL: Vegas-Chicago