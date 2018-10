Päivän lehti 24.10.2018

Elävää puhetta kuvataiteesta

Ateneum Live on lokakuussa 130 vuotta täyttävän ­Ateneumin elävien kohtaamisten ja väittelyiden ilta, jossa on mukana kulttuurin, taiteen ja yhteiskunnan saralta ajankohtaisia vieraita. Tänään yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon uuteen johtajaan Marja Sakariin.