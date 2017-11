Päivän lehti 24.11.2017

Homokansan lauluja ja The Land of the Midnight Fun esitetään Kanneltalossa 23. ja 24. marraskuuta

Toisin kuin torstaina 23. marraskuuta sivulla B 6 kerrottiin, Homokansan lauluja ja The Land of the Midnight Fun esitetään Kanneltalossa 23. ja 24. marraskuuta, ei 24. ja 25. marraskuuta.