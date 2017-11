Päivän lehti 24.11.2017

Turun Toto76-vihjeet: ME-varsa Hotshot Luca suursuosikkina

Hotshot Luca epäonnistui kolmivuotisikäluokan suurimmassa kilpailussa Kriteriumissa, mutta on sen jälkeen pitänyt muut kurissa. Neljäs peräkkäinen tikku häämöttää Kasvattajakruunun finaalissa (kohde 4), vaikka Piece Of Rock ja Twist Of Fate kovia haastajia ovatkin. Jeppas Pointer (kohde 6) on rakentanut jo yhdeksän voiton putken. HS luottaa, että lauantaina kympit paukkuvat.Avauskohteen suosikki T.Rexillä on vaara saada raskas reissu johtavan rinnalla. Mikäli Express Duo pitää sisäradalta piikin, Pekka Korpi tuskin luopuu keulasta suosiolla.HS:n Toto76-vihjesysteemi:1. lähtö: 4,1,7 (5,2)2. lähtö: 1,4,7,2,9 (8,6)3. lähtö: 3,2 (1,10)4. lähtö: 2 (3,10)5. lähtö: 14,10,1,12,15,4,13 (8,11)6. lähtö: 9 (3,7)7. lähtö: 13,7,11,5 (1,4)3x5x2x1x7x1x4 = 840 riviä – 42 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina 25.11. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 5-11.HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli viisi oikein.