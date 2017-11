Päivän lehti 24.11.2017

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta: On vastuutonta syyllistää työttömiä työvoimapulasta

Suomen suurimman

Eloranta ei

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Tämä

Eloranta sanoo

Eloranta sanoo

Eloranta myös

Aktiivimallissa