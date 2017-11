Vantaa valitsi johtajan omalta kylältä – Ritva Viljanen tuli vantaalaiseen vuokrakaksioon hääpuvussa 35 vuotta sitten

Päivän lehti 24.11.2017

Vantaa valitsi johtajan omalta kylältä – Ritva Viljanen tuli vantaalaiseen vuokrakaksioon hääpuvussa 35 vuotta

Pikkutyttö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hän

Mutta

Kiirehditään

Seuraava

Oma

Jos