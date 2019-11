Päivän lehti 24.11.2019

Käsityötunneilla tulisi oppia perustaitoja

Keskustelu koulun käsityönopetuksesta on hieman sivuraiteella. Kaikille yhteisiä käsityötunteja pidetään syynä oppilaiden taitojen romahtamiselle. Kysymys on kuitenkin lähinnä siitä, mitä tunneilla opiskellaan. Peruskoulun tehtävä on opettaa perustaitoja.