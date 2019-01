Päivän lehti 25.1.2019

Turha rimpuilla: Facebook ja Twitter tietävät sinun tapasi, vaikka et koskaan edes avannut tilejä niihin

Sinulla ei ole enää tiliä Facebookissa. Et ole enää juuri twiittaillutkaan. Yksi syy on ehkä, että et halua, että sosiaalisen median jätit tietäisivät, kuka pohjimmiltaan olet tai mitä teet. Et halua antaa tietojasi nokkelien algoritmiensa käyttöön, vaikka mieli tekisikin käyttää alustoja.