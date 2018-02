”Jos vaatii parempaa palkkaa, voi työ jäädä saamatta” – Lapin työläiset kertovat työehtojen villistä lännestä, jossa työntekijän ei kannata sairastua

Päivän lehti 25.2.2018

”Jos vaatii parempaa palkkaa, voi työ jäädä saamatta” – Lapin työläiset kertovat työehtojen villistä lännestä,

Kittilä. Asuntolan oven avaa unenpöpperöinen mies. ”Huomenta. Olin aamutoimilla”, hän sanoo, vaikka kello on yhdeksän illalla. ”Ollut pitkä työputki, mutta tänään on vapaata”, hän selittää. Hän on Mikael Jylhä, 22, kotoisin Kurikasta ja ammatiltaan kokki.