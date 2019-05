Päivän lehti 25.2.2019

Lainataan aktiivimalli merten hiekoittajalta

Suomi on köyhä ja kurja maa, jonka ikiaikaisessa kallioperässä on jonkin verran arvometalleja. Ilman muuta on selvää, että ne kannattaa antaa pois ulkomaisille kaivosyhtiöille. Näin rikastumme. Meille jää silti paljon kiveä, työttömiä, vanhuksia, työttömiä vanhuksia sekä innovaatioyliopistoja.